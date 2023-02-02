Невзоров: Лукашенко ненавидит и боится Путина 4 2.02.2023, 17:56

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Александр Невзоров

Хозяин Кремля абсолютно одинок.

Об этом известный российский публицист Александр Незворов заявил в интервью «Свабода Premium»:

— Я думаю, Путин сам не знает своих целей. У него сейчас просто нет никакого выхода. Свой старый костюмчик международного прохиндея, спекулянта нефтью и газом, хитрого шантажиста и Иванушки-дурачка — он сжег и оделся в войну.

Если война в какой-то момент прекратится, Путин останется для всего мира очень жалким и голым, чего он, конечно, постарается никогда не допустить и будет продолжать войну. Его не смутит ни миллион, ни два миллиона трупов. Надеяться на здравый смысл Путина абсолютно бессмысленно.

Что касается войны, то единственное, на что хватает потенциала и мощи российской армии, — глодать беззубыми челюстями окраины Бахмута и рассказывать о взятии двух или трех сараев.

О том, может ли вступить белорусская армия в войну с Украиной, публицист предполагать не берется. Но говорит о следующем:

— Лукашенко, по-моему, ненавидит Путина сильнее, чем мыслящие люди России. Ненавидит и боится.

Вместе с тем он понимает, что у Путина находятся ключи от жизни самого Лукашенко. Он бы ни секунды не смог продержаться и не смог бы победить даже такую мирную революцию, как была у вас, если бы не Путин.

Помимо прочего, публицист считает, что у белорусов «нет никакого позора» за происходящее в Украине.

— Мы же понимаем, что не белорусы бомбят, а это Путин держит Беларусь железной рукой буквально за сердце.

Он продолжает:

— Беларусь нужна Путину, потому что он абсолютно одинок. Кроме Зимбабве и Эритреи у него не осталось никаких знакомых. Ему нужно какое-то «президентское» окружение и даже такой суррогат международных отношений как тисканье с Лукашенко, его в какой-то степени утешают.

Ну и плюс он все равно рассчитывает на ресурсы Беларуси и ее возможности. Он понимает, что наступит момент, когда каждый омоновец будет на счету.

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