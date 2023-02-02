Белорусских водителей ожидают серьезные изменения, связанные со страховкой 2 2.02.2023, 18:13

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Стало известно, когда введут единую «автогражданку» в Беларуси и России.

Разговоры об унификации законов РБ и РФ, касающиеся страхования гражданской ответственности автовладельцев, ходят с марта 2021 года. Действия полисов ОСАГО (или «автогражданки»), выданных в Беларуси и России, хотят распространить на всю территорию «союзного государства». Появилась информация, что новый закон хотят принять на ближайшей сессии «парламентского собрания» «союзного государства», пишет «Онлайнер».

«Сейчас в Беларуси и России действуют разные системы ОСАГО, — сообщал национальный правовой портал. — Договоры внутреннего страхования, заключенные в одном государстве, не действуют на территории другого. При выезде за пределы своей страны автовладелец вынужден заключать дополнительный договор международного страхования «Зеленая карта» (минимум на 15 дней) либо договор страхования в государстве въезда (в Беларуси — минимум на 15 дней, в России — от пяти дней)». Собираются эти процедуры унифицировать.

«Российские страховые компании начали подготовку к выпуску ОСАГО, действие которых распространится на Беларусь, — писал Motor.ru в начале декабря прошлого года. — Уже разработана и согласована концепция единого полиса. В ближайшее время Банк России одобрит тариф для двух государств. Воспользоваться нововведением российские и белорусские автовладельцы смогут уже в начале следующего года».

«В настоящий момент специалисты дорабатывают пакет документов, который необходим для создания единой системы между двумя странами, — говорилось в заметке. —На первом этапе планируется использовать механизм «зеленой карты». Таким образом, российский автовладелец при заключении годового договора ОСАГО сможет расширить действие полиса на Беларусь. Учитывая темпы подготовки, единый полис обязательного страхования может быть введен в пользование в первом квартале 2023 года. По аналогии с россиянами белорусские водители также смогут покупать у себя ОСАГО, с которым будут въезжать на территорию России. В будущем единые полисы «автогражданки» могут распространить на Казахстан, Армению и Азербайджан».

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