«Путинбург»: хроники мафиозного государства 2.02.2023, 18:20

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Книга, которая объясняет то, что большинство людей пыталось игнорировать.

Сегодня, когда мафиозное государство РФ ведет подлую войну против Украины, особый интерес представляет книга Дмитрия Запольского «Путинбург».

Она выпущена в свет в Великобритании издательством PVL Consulting Ltd. и доступна в сети Amazon.

Книга объясняет то, что большинство людей пытались игнорировать: путинская Россия — не государство, а преступная группировка. Со стремлением к захвату территорий, пренебрежением к человеческой жизни, с общаком, паханом и смотрящими.

Запольскому удалось показать тот мир бандитского Петербурга, который сейчас и есть «русский мир». Петербург — символ империи, построенной на костях, чей призрак пробуждает к чудовищным преступлениям уже в наше время.

Книга Запольского — это захватывающий сюжет и галерея портретов тех, кто определил лицо современной России.

Одна глава посвящена Евгению Пригожину. Как все начиналось, можно узнать, прочитав «Путинбург».

Дмитрий опасался за свою жизнь, он покинул РФ. Но в августе 2021 г он скоропостижно скончался в Риге.

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