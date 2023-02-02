закрыть
2 февраля 2023, четверг, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Путинбург»: хроники мафиозного государства

  • 2.02.2023, 18:20
  • 3,846
«Путинбург»: хроники мафиозного государства

Книга, которая объясняет то, что большинство людей пыталось игнорировать.

Сегодня, когда мафиозное государство РФ ведет подлую войну против Украины, особый интерес представляет книга Дмитрия Запольского «Путинбург».

Она выпущена в свет в Великобритании издательством PVL Consulting Ltd. и доступна в сети Amazon.

Книга объясняет то, что большинство людей пытались игнорировать: путинская Россия — не государство, а преступная группировка. Со стремлением к захвату территорий, пренебрежением к человеческой жизни, с общаком, паханом и смотрящими.

Запольскому удалось показать тот мир бандитского Петербурга, который сейчас и есть «русский мир». Петербург — символ империи, построенной на костях, чей призрак пробуждает к чудовищным преступлениям уже в наше время.

Книга Запольского — это захватывающий сюжет и галерея портретов тех, кто определил лицо современной России.

Одна глава посвящена Евгению Пригожину. Как все начиналось, можно узнать, прочитав «Путинбург».

Дмитрий опасался за свою жизнь, он покинул РФ. Но в августе 2021 г он скоропостижно скончался в Риге.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников
Большой лаптестан
Большой лаптестан Петр Олещук
Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников