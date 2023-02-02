Oryx: ВСУ уничтожили более девяти тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ 2.02.2023, 18:49

И это только подтвержденные данные.

В ходе боевых действий после вторжения в Украину российские оккупанты, согласно визуально подтвержденным данным, потеряли более 9 тысяч транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.

Согласно данным аналитического проекта Oryx, в список попали только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы.

Аналитики отмечают, что старались избегать дублирования записей и отделять захваченное оборудование от брошенного. Многое оборудование, отмеченное в списке как "заброшенное", скорее всего, в конечном итоге будет захвачено или уничтожено.

Точно так же часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его нельзя восстановить. Оборудование не включали в список, если его происхождение не удавалось установить.

Обратим внимание на то, что количество уничтоженной техники российских оккупантов в Украине значительно больше названного числа.

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