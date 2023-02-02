Налоговики пришли к обеспеченным белорусам 2.02.2023, 19:24

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Нашли почти семь тысяч человек, у которых расходы превысили доходы.

В 2022 году налоговики нашли 6913 человек, у которых расходы заметно превысили доходы. Об этом сообщает министерство по налогам и сборам. У этих людей запросили пояснения, откуда средства.

Всего налоговики за прошлый год проанализировали соотношение расходов и доходов больше чем у 11 тысяч человек.

У почти 7 тысячам человек нашли превышение расходов над доходами. У них налоговики запросили информацию, где они взяли «лишние» деньги. Больше половины — 3716 — не смогли дать пояснения. Им начислили к уплате 22,5 млн рублей, сообщают в МНС.

Напомним, в 2023 году ввели новшество по поиску тех, кто живет не по средствам. Налоговики, как и анонсировалось, среди прочего подняли сумму превышения расходов над доходами, при которой запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги.

С этого года сумма превышения расходов над доходами должна составлять не меньше 1000 базовых величин (37000 рублей), чтобы налоговики стали запрашивать пояснения, откуда «лишние» средства. Ранее эта сумма вдвое меньше — 500 базовых.

При этом налоговая, как и ранее, сможет в некоторых случаях запрашивать пояснения и при сумме, которая меньше 1000 базовых. Речь о ситуациях, когда поступает запрос от силовиков или других контролирующих госорганов. В таком случае налоговики проводят проверки при любых суммах превышения расходов над доходами.

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