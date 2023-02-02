Дрон-камикадзе «Ростеха» оказался собран из деталей для вейпов и детских игрушек 7 2.02.2023, 19:35

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Детали дрона «Ланцет» показал Константин Калиновский.

Бывший украинский военный, а теперь американский инженер Константин Калиновский выложил в сеть фотографии внутренних плат российского дрона-камикадзе «Ланцет» (владелец производителя БПЛА «Ростех»).

По мнению блогеров, дрон оказался полностью собран из деталей стран НАТО, в основном на базе микросхем американских компаний Analog Devices, Semtech, Silicon Labs. Также задействована продукция голландской NXP и немецкой Infineon Technologies.

Lancet Drone internals was shared by a friend of mine. If someone posted and identified these chips before. I am not an expert on this. But I hope some of you will find this interesting. I'm 90% sure it's a lancet, but not 100%. pic.twitter.com/yiycxJ2I7e — ✙🍉 Constantine 🍉✙ (@Teoyaomiquu) January 30, 2023

Большинство микросхем оказались гражданскими и доступными как любые детали для бытовой электроники. Например, батарея Samsung используется, например, в вейпах и стоит меньше 20 долларов. Другие детали «Ланцета» можно найти в игрушечных радиоуправляемых моделях, камерах заднего вида автомобиля или фонариках для дайвинга.

Исследователь беспилотников Сэмюэл Бендетт говорит, что, по-видимому, «Ланцет» имеет много невоенных компонентов и странам Запада трудно контролировать их закупки, поскольку их легко достать по всему миру.

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