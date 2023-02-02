закрыть
2 февраля 2023, четверг, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дрон-камикадзе «Ростеха» оказался собран из деталей для вейпов и детских игрушек

7
  • 2.02.2023, 19:35
  • 8,586
Дрон-камикадзе «Ростеха» оказался собран из деталей для вейпов и детских игрушек

Детали дрона «Ланцет» показал Константин Калиновский.

Бывший украинский военный, а теперь американский инженер Константин Калиновский выложил в сеть фотографии внутренних плат российского дрона-камикадзе «Ланцет» (владелец производителя БПЛА «Ростех»).

По мнению блогеров, дрон оказался полностью собран из деталей стран НАТО, в основном на базе микросхем американских компаний Analog Devices, Semtech, Silicon Labs. Также задействована продукция голландской NXP и немецкой Infineon Technologies.

Большинство микросхем оказались гражданскими и доступными как любые детали для бытовой электроники. Например, батарея Samsung используется, например, в вейпах и стоит меньше 20 долларов. Другие детали «Ланцета» можно найти в игрушечных радиоуправляемых моделях, камерах заднего вида автомобиля или фонариках для дайвинга.

Исследователь беспилотников Сэмюэл Бендетт говорит, что, по-видимому, «Ланцет» имеет много невоенных компонентов и странам Запада трудно контролировать их закупки, поскольку их легко достать по всему миру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников
Большой лаптестан
Большой лаптестан Петр Олещук
Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников