На политзаключенную Елену Гнаук завели новое уголовное дело 1 2.02.2023, 19:46

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Ее обвиняют в «злостном неповиновении требованиям администрации колонии».

На политзаключенную Елену Гнаук завели новое уголовное дело. Ее обвиняют в «злостном неповиновении требованиям администрации колонии», пишет «Вясна».

В июне 2022-го суд Пружанского района приговорил 65-летнюю Гнаук к трем с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в «клевете на Лукашенко» и «дискредитации Республики Беларусь».

С августа политзаключенная находится в гомельской исправительной колонии №4. Недавно ее поместили в ПКТ до 24 февраля. Также Елену Гнаук лишили почти всех передач, звонков, свиданий.

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