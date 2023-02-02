ВСУ сбили российский разведывательный БПЛА над Черным морем
- 2.02.2023, 19:50
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Беспилотник был уничтожен на подлете к Николаевской области.
Украинские военные сбили очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете к Николаевской области.
Об этом сообщает воздушное командование «Юг».
Сообщается, что при попытке проведения воздушной разведки на юге страны силы и средства ПВО воздушного командования « Юг» ликвидировали российский беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10» на подлете к Николаевской области.