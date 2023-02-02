Режим Лукашенко заявил о завершении совместных с Россией учений боевой авиации

Режим Лукашенко заявил о завершении совместных с Россией учений боевой авиации3
- 2.02.2023, 20:01
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Учения проходили с 16 января.
Министерство обороны Беларуси объявило о завершении совместных с Россией учений боевой авиации.
Об этом ведомство сообщило в Telegram.
«Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверены совместные действия белорусских и российских летчиков. Авиационным компонентом региональной группировки войск (сил) выполнен широкий спектр практических задач», — похвасталось министерство.
Оно также заверило, что учения были направлены на безопасность Союзного государства и носили исключительно оборонительный характер.
Учения стартовали 16 января и должны были продолжаться до 1 февраля. К ним решили привлечь все аэродромы и полигоны Военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.