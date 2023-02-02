Белорусов предупредили о проблеме появления оранжевого пламени на газовой плите 6 2.02.2023, 20:15

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Что делать, если появились оранжевые языки.

В Министерстве энергетики напомнили белорусам о необходимости своевременного техосблуживании газового оборудования.

В частности, в ведомстве сообщили, что появление «языков» оранжевого пламени является одним из показателей того, что прибор — газовая плита или колонка стали работать плохо. В этом случае нужна внеплановая проверка оборудования.

Еще к газовикам за помощью стоит обратиться если, газовая колонка плохо греет воду, духовка греется слишком медленно, а конфорка газовой плиты коптит.

В Минэнерго заметили, что проверка газового оборудования, водонагревателей и котлов в квартирах и домах должна проводиться ежегодно. Это позволяет предотвратить утечку газа, обнаружить неисправности или поломки автоматики безопасности и т.д. Также на контроле — самовольные подключения плит и колонок, пользование просроченным оборудованием и другие нарушения.

В экстренных случаях, при запахе газа белорусам необходимо звонить в аварийную газовую службу - 104.

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