Самолет с футболистами экстренно сел в Дании из-за угрозы взрыва 30 мячей 2.02.2023, 20:24

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После посадки выяснилось, что мячи все же были сдуты.

Самолет с игроками шведского «Гетеборга» совершил экстренную посадку в аэропорту Копенгагена, поскольку пилот узнал о возможной угрозе взрыва 30 футбольных мячей в багажном отделении, сообщает Aftonbladet, журналист которого был на борту.

Команда направлялась на сборы в испанскую Торревьеху. Через 30-40 минут полета командир воздушного судна сообщил, что у него «странное объявление»: «Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за опасности их взрыва нам нужно совершить посадку в Копенгагене».

Как сообщил экипаж, после вылета с ним связались сотрудники аэропорта Гетеборга и сказали, что забыли предупредить о мячах, предположив, что они были накачанные.

По словам пилота, остановка в столице Дании должна была занять около получаса, чтобы успеть сдуть мячи, он также принес извинения за неудобства.

После посадки выяснилось, что мячи все же были сдуты.

В клубе заявили, что сдули все мячи перед вылетом, самолет в итоге посадили из-за «ложной тревоги», но это было исключительно решением авиакомпании и экипажа, поэтому они не ждут требований о компенсации.

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