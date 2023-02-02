Самолет с футболистами экстренно сел в Дании из-за угрозы взрыва 30 мячей
- 2.02.2023, 20:24
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После посадки выяснилось, что мячи все же были сдуты.
Самолет с игроками шведского «Гетеборга» совершил экстренную посадку в аэропорту Копенгагена, поскольку пилот узнал о возможной угрозе взрыва 30 футбольных мячей в багажном отделении, сообщает Aftonbladet, журналист которого был на борту.
Команда направлялась на сборы в испанскую Торревьеху. Через 30-40 минут полета командир воздушного судна сообщил, что у него «странное объявление»: «Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за опасности их взрыва нам нужно совершить посадку в Копенгагене».
Как сообщил экипаж, после вылета с ним связались сотрудники аэропорта Гетеборга и сказали, что забыли предупредить о мячах, предположив, что они были накачанные.
По словам пилота, остановка в столице Дании должна была занять около получаса, чтобы успеть сдуть мячи, он также принес извинения за неудобства.
После посадки выяснилось, что мячи все же были сдуты.
В клубе заявили, что сдули все мячи перед вылетом, самолет в итоге посадили из-за «ложной тревоги», но это было исключительно решением авиакомпании и экипажа, поэтому они не ждут требований о компенсации.