Президент Польши: «Русский мир» ассоциируется только с рабством и бедностью 2.02.2023, 20:52

Анджей Дуда

Польша и страны Балтии прилагают все усилия, чтобы рассказать другим странам о реальной России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «русский мир» в Польше и странах Балтии ассоциируется только с рабством и бедностью. Об этом он сказал в Риге в ходе дискуссии, посвященной вопросам безопасности, передает Delfi.

Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается привести в Украину и в Европу «русский мир», но у Польши и стран Балтии этот мир ассоциируется только с бедностью и рабством.

Он подчеркнул, что события 24 февраля прошлого года изменили мировое восприятие вопросов безопасности. Дуда заявил, что и Польша, и страны Балтии в течение многих лет предупреждали, что влияние коммунизма в России полностью не исчезло, и рано или поздно этот империализм проявит себя.

«Мы видим, что эти опасения сбылись в связи с агрессией России в Украине», — сказал Дуда, добавив, что сейчас Путин основывает свою политику не только на истории Советского Союза, но и на гораздо более древних корнях, желая восстановить бывшую Российскую империю.

Польский президент также указал на разное восприятие войны в странах Европы. Например, в Польше восприятие одно, а в Португалии – совершенно другое.

Дуда подчеркнул, что Польша и страны Балтии прилагают все усилия, чтобы рассказать другим странам о реальной истории и России.

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