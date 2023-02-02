Долгожительница с Полесья рассказала государственному изданию о голоде в БССР 9 2.02.2023, 21:37

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Надежда Кудина

Тема голодомора советских времен в Беларуси не афишируется.

Государственное издание решило поговорить с долгожительницей из Лельчиц (Гомельская область) о ее жизни, поинтересоваться ее мнением об Украине. Но что-то пошло не так. 95-летняя Надежда Кудина эмоционально рассказала, как жила в советской Беларуси.

«Я помню голод в 1933 году, — говорит Кудина о жизни в деревне в Лельчицком районе. — Хлеба давали так мало, что иногда я падала, сил не было. Детство наше — ад... Голод помнишь всю жизнь».

Тема голодомора советских времен в Беларуси (в отличие от Украины) не афишируется, поскольку в приоритете геноцид, который изучает лично генпрокурор. Поэтому это редкая подобная публикация в государственном издании.

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