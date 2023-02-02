Что про визит Лукашенко писала зимбабвийская пресса 2 2.02.2023, 22:13

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Спойлер: и это не про подарки — трактор и чучело льва.

Пожалуй, все видели кадры официального визита Александра Лукашенко в Зимбабве. Поездка освещалась во всевозможных телеграм-каналах, ютубах и даже европейских сводках новостей. Белорусского правителя встречали колоритными африканскими танцами и песнями с почетным караулом, а провожала коза и тот же самый караул, пишет «Солидарность».

Подписание официальных документов было скорее похоже на африканскую свадьбу, а президент Зимбабве подарил белорусскому гостю огромное чучело льва.

Но мы решили проверить, что писала про визит Лукашенко местная африканская пресса, и нашли несколько моментов, которые остались без внимания белорусских пропагандистов, освещавших визит своего босса.

Например, одна из газет — New Zimbabwe — совершенно не стесняясь, называет Лукашенко «авторитарным президентом».

Другое издание — NewsDay — пишет про то, что для встречи Лукашенко в аэропорту согнали сотни сторонников местной правящей партии.

Она называется (внимание!) «Зимбабвийский африканский национальный союз/Патриотический фронт». Эту партию основал и 30 лет возглавлял бывший президент Зимбабве, диктатор Роберт Мугабе.

Так вот журналисты NEWSDAY на следующий день после прибытия белорусского гостя выпустили статью под заголовком «Сумятица во время приземления Лукашенко в аэропорту Хараре».

В издании отмечают, что в день встречи европейских гостей ситуация в аэропорту стала выходить из-под контроля, а полиция избила самых ярых сторонников нынешнего президента Зимбабве, которые прорывались к терминалу для встречи Лукашенко.

Ничего не напоминает?

Несмотря на такое отношение, в той же статье один из сторонников правящей партии Зимбабве заявляет журналистам: «Визит белорусского гостя показывает, что президент Мнангагва имеет прекрасное видение того, как вести нашу страну вперед».

Судя по всему, использование грубой физической силы против своего народа — одна из точек соприкосновения идеологически близких режимов Беларуси и Зимбабве.

А, с другой стороны, вряд ли какое-либо издание, находящееся в Беларуси, могло бы написать про избиения силовиками жителей своей страны и не попасть под репрессии.

Получается, что ситуация со свободой слова в Зимбабве лучше, чем в Беларуси?

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