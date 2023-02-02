«В зачищенном окружении Путина не нашлось никого, кто бы честно сказал, что он облажался» 1 2.02.2023, 22:25

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Запад послал сигнал, который не поняли в Кремле.

Телеграм-канал «Родина слонов» — о сигнале Запада, который не поняли в Кремле, и судьбе России.

— Противостояние Запада и Украины с Россией в январе очевидно перешло в новую стадию. Готовность Украины защищать свою территорию вкупе с западной военной поддержкой убедительно доказали, что у Москвы нет шансов добиться поражения Украины. Дальнейшие боевые действия лишь ухудшают положение России, уменьшая возможности для торга в рамках послевоенных переговоров и открывая путь к безоговорочной капитуляции.

Я искренне полагал, что у Путина еще осталась хоть капля рациональности, и он начнет искать возможности для завершения войны и вывода войск из Украины ради того, чтобы сохранить свою власть и режим. Полагаю, что подобную точку зрения разделяли и многие европейские политики. Воздерживаясь от поставок Украине мощной тяжелой техники западного производства и ракет большей дальности, они давали возможность Путину отступить и освободить Украину мирным путем.

Даже без этой техники ВСУ успешно справились не только со сдерживанием России, но и смогли осенью осуществить два успешных контрнаступления. Не нужно быть военным гением, чтобы понять, что с поставками таких вооружений судьба России будет предрешена.

Однако, в Кремле упорно не хотели понять этот сигнал, расценивая его исключительно как слабость и нерешительность Запада, которой необходимо воспользоваться.

В тщательно зачищенном от любых самостоятельных и сильных фигур окружении Путина не нашлось никого, кто бы честно ему сказал, что он облажался. Сам же Путин не готов принять решение зафиксировать убыток, продолжая надеяться на то, что Запад устанет поддерживать Украину и он сможет отыграться.

Не хватило смелости и Герасимову расписаться в своей профнепригодности, который, вероятно, пообещал Путину, что сможет победить Украину, забросав ее мясом. В результате Путин принял решение продолжить войну и пойти ва-банк.

Учитывая, что американская разведка знает планы Путина лучше него самого, то его решение продолжать войну и готовить новое большое наступление в США стало известно сразу после его принятия. Именно этим можно объяснить резкое изменение отношения Запада к вопросу поставок Украине современных западных вооружений, таких как системы Patriot и тяжелая бронированная техника западного производства, которое произошло в конце декабря – начале января.

Запад уже больше не рассчитывает на возможность добровольного отступления России и ставит цель добиться полного военного поражения Кремля: в январе произошли заметные изменения в риторике и поведении Запада.

Байден без обиняков заявил, что поставки тяжелой техники Украине имеют целью возвращение Украиной Крыма военным путем, чего ранее западные лидеры открыто не произносили, за исключением лидеров стран Восточной Европы. Существенно изменилась и готовность западноевропейских стран поставлять тяжелую технику Украине.

Франция, которая ранее стремилась к сдержанной позиции, превратилась в откровенного ястреба, готового уже даже на поставки Украине истребителей F-16 и обучении украинских летчиков. Видимо, это стало ответом Пятой республики на болезненные удары от активности российских ЧВК в зоне ее интересов в Африке. Наивно было бы полагать, что Франция откажется от возможности убрать конкурента с геополитического поля мира чужими руками.

Кремль своими же руками усиливает поддержку Украины, радуясь успехам Вагнера в Африке: Путин в очередной раз проигрывает стратегию за счет тактических побед.

Даже нейтральная Швейцария дала согласие на поставку Украине боеприпасов для немецких зенитных танков Gepard, чрезвычайно эффективных в борьбе с иранскими дронами и российскими дозвуковыми ракетами.

Единственной стороной на Западе, пытающейся сохранять сдержанность осталась Германия. Однако, вряд ли это продлится долго: с такой позицией Германия может расстаться с мечтой стать европейским военным лидером.

Как это не удивительно, но Путин так и не смог осознать, что его излюбленная тактика повышения ставок перестала работать.

В течение всего прошлого года Запад регулярно повышал ставки в ответ, полностью нейтрализуя усилия России. Однако, поняв бесперспективность таких действий, Запад решил наконец перейти к собственным активным действиям.

Таким образом, Россия окончательно теряет свою субъектность, превращаясь в объект мировой геополитики, а ее безоговорочная капитуляция теперь становится неизбежной.

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