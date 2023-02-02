Белый дом выступил за ограничения для белорусов на турнирах 1 2.02.2023, 22:36

В случае допуска спортсменов использование красно-зеленого флага должно быть запрещено.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за сохранение запрета на национальную символику России и Беларуси на международных спортивных соревнованиях.

«Учитывая [ситуацию на Украине], США поддерживают отстранение спортивных управляющих организаций и федераций России и Беларуси, а также отстранение лиц, которые близки к российским официальным лицам. В случаях, когда спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как МОК, решают допустить к участию спортсменов из России и Беларуси, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российское или белорусское государство», — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Она добавила, что «использование российского и белорусского флагов должно быть запрещено».

Таким образом, Жан-Пьер повторила ранее озвученную позицию Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC), бывшая глава которого Сюзанна Лайонс в декабре говорила о необходимости более строгих условий нейтрального статуса для спортсменов на турнирах по сравнению с Играми в Пекине, где россияне выступали под флагом ОКР.

МОК 25 января допустил возможность возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования при соблюдении ряда строгих условий, которые еще предстоит определить.

2 февраля МОК уточнил, что говорить о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже преждевременно, пока идет речь об их участии в турнирах в Азии по приглашению Олимпийского совета региона (ОСА).

Против участия россиян и белорусов в турнирах ранее высказался ряд стран, в том числе Украина и Великобритания, но в МОК на это заявили, что его позицию поддерживает большинство спортивных организаций, в том числе все пять континентальных объединений национальных олимпийских комитетов.

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