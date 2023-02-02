Присяжные признали Фургала виновным в убийствах, арест которого вызвал массовые протесты в Хабаровске 4 2.02.2023, 23:01

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Сергей Фургал

Во время зачитывания вердикта бывший губернатор Хабаровского края выражал протест.

В четверг, 2 февраля, коллегия присяжных заседателей сочла виновными бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других подсудимых — Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея, которых обвинили в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского в 2004–2005 годах. Вердикт бы вынесен в ходе выездного заседания Люберецкого районного суда, который проходит в Мособлсуде. По мнению присяжных, он не заслуживает снисхождения при вынесении приговора ни по одному эпизоду. Все виновны, снисхождения заслуживает только Кадыров, решили они.

Во время зачитывания вердикта Фургал выражал протест: «Ну стыдно! Поднимите глаза, стыдно же! Вы с ума сошли!», передает РБК.

В совещательной комнате присяжные ответили на 35 вопросов. Во время подготовки вопросов для присяжных — в этом процессе были задействованы все участники процесса — Фургал выразил свое несогласие с их содержанием. «Я прочитал вопросы, и если честно, то неправильно ставить вопросы перед присяжными, которые не исследованы и которых нет в обвинительном заключении», — сообщил он в суде.

Фургал также сказал, что в ходе суда присяжных не рассматривался вопрос о создании законспирированной группы.

Адвокат Борис Кожемякин увидел в проекте вопросов для присяжных способ недопустимого воздействия на них. «Вопросы носят громоздкий формальный характер и отвлекают присяжных от сути событий», — сообщил он в суде. Защитник попросил убрать детали, которые могут увести присяжных в сторону. «Вопросы должны базироваться на тех доказательствах, которые исследовались в присутствии присяжных заседателей», — отметил Кожемякин.

Также он обратил внимание судьи, что в вопросах присяжным не было упоминаний Михаила Тимофеева и Николая Мистрюкова, хотя в процессе эти фамилии звучали. Тимофеева называли в суде криминальным авторитетом и лидером ОПГ «Тимофеевские», а Мистрюков является бывшим партнером Фургала по бизнесу. Он заключил сделку со следствием и дал против него свидетельские показания.

Перед тем как присяжные удалились для принятия решения, судья Геннадий Цой произнес напутствующее слово. «Мы закончили судебный процесс по данному уголовному делу, вы слушали показания и скоро удалитесь в совещательную комнату. Надеюсь, что ваше решение будет обоснованным и справедливым», — сказал председательствующий судья. Он также напомнил присяжным, что они должны использовать только исследованные в суде доказательства.

Адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что у него «есть ясные, четкие и категорические возражения по напутственному слову». «Чтобы решить, были ли допущены нарушения, надо понять, были они или нет <...> Я юрист, и я не понял, какие доказательства вы [присяжные] должны учитывать со стороны обвинения и со стороны защиты», — сказал Кожемякин.

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