Военный эксперт Свитан: Украинская армия сейчас – одна из лучших армий мира 2.02.2023, 23:12

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И на голову сильнее российской.

Украинская армия сейчас на голову выше российской, проблема только в количестве людей, считает военный эксперт Роман Свитан. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

На вопрос о том, каково сегодняшнее состояние украинской армии, в сравнении с российской, он ответил, что у Украины «есть одна маленькая проблема, но она может быть большой»: человеческий ресурс у РФ бесконечен, а у Украины – нет. По его словам, уйти от этой проблемы можно, только ускорив деоккупацию.

«Во всем остальном украинская армия сейчас на голову выше российской. Мы восемь лет тренировались, мы восемь лет воевали, восемь лет восстанавливали практически с нуля армию, так как к 2014 году она была полностью разрушена», – сказал Свитан.

По его мнению, украинских военных, во-первых, закалил противник, так как вместо полигонов у них был реальный фронт, а во-вторых помогли приезжавшие в Украину хорошие инструкторы. Свитан рассказал, что только он сам контактировал с канадскими, польскими, шведскими инструкторами.

«Поэтому можно сказать, что сейчас украинская армия – реально это уже одна из лучших армий мира. Она вобрала в себя самое интересное... Это когда нация или человек вбирает в себя много крови – и становится здоровее по разным показателям, так и армия наша, вобрав в себя очень много нового от других армий через инструкторов... Мы вобрали себе все, что можно, – оставили то, что нам нужно в данный момент. И сейчас, конечно, мы превосходим российскую армию», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, российская армия деградировала, и ни начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ни другие российские военачальники не смогли ее сделать «не то что наступательной – даже оборонительной».

«Я знаю очень хорошо советскую армию, сам оттуда еще с 81-го года. Сапоги надел в 17 лет – после школы сразу, – в летное училище поступил в 17. И знал советскую армию, знал начало украинской армии, знаю, какая сейчас у нас армия, вижу российскую армию. У них полная деградация», – сказал Свитан.

Но, отметил эксперт, единственное, что есть у РФ – людской ресурс, и именно на него они сейчас будут делать ставку.

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