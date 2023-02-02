Зеленский провел заседание Ставки 2.02.2023, 23:32

1,704

Владимир Зеленский

Впервые в новом формате.

Сегодня, 2 февраля, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно впервые прошло в новом формате.

По словам Владимира Зеленского, первое заседание прошло в традиционном полном составе. Его участники рассмотрели ситуацию на фронте, в том числе попытки России усилить давление на Донбассе. Также было обсуждено обеспечение армии, подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки.

«А затем во второй половине дня — дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимого разговора», - добавил президент Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».