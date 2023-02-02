Зеленский провел заседание Ставки
- 2.02.2023, 23:32
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Впервые в новом формате.
Сегодня, 2 февраля, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно впервые прошло в новом формате.
По словам Владимира Зеленского, первое заседание прошло в традиционном полном составе. Его участники рассмотрели ситуацию на фронте, в том числе попытки России усилить давление на Донбассе. Также было обсуждено обеспечение армии, подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки.
«А затем во второй половине дня — дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимого разговора», - добавил президент Украины.