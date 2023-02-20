Медсестра из Барановичей: Моя зарплата вместе с переработками составила 800 рублей 5 20.02.2023, 10:30

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иллюстрационное фото

Девушка рассказала о маленьких зарплатах в сфере здравоохранения.

Девушка, работающая медсестрой, рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, какую сумму тратит на обеды, на что собирает деньги, почему собиралась увольняться и что ее остановило.

Родители хотели, чтобы я стала врачом. Да и мне в школе очень нравилась биология. К тому же всегда хотелось, чтобы профессия была действительно полезной обществу. И вот я – медик. Четыре года как работаю медсестрой.

Мой график работы с 9.00 до 18.00, иногда я остаюсь на дежурство по субботам.

Моя зарплата вместе с переработками за последний месяц составила 800 рублей, и я очень надеюсь, что она станет выше.

В общаге жить дешево, но не комфортно

В настоящий момент я живу в общежитии, в одном блоке еще с двумя девушками. В месяц за общежитие плачу около 100 рублей. В эту сумму также входит интернет.

Да, это совсем недорого (съем квартиры обошелся бы значительно дороже), мыться можно круглосуточно, на электричестве особо никто не экономит, но не хватает комфорта. Например, ремонта хотелось бы более современного. Хотелось бы какого-то уединения, чтобы на кухне готовить одной, а не втроем сразу.

Каждый месяц я кладу на мобильный 40 рублей, потому что много звоню по работе. Также плачу рассрочку за мобильный телефон – 100 рублей в месяц. Сделала себе подарок на день рождения.

На обед – 5 рублей в день

Работы у медиков хватает, иногда даже забываешь, что нужно хотя бы что-то перекусить. Столовой у нас в медучреждении нет, магазин далековато, поэтому я обедаю в буфете. Беру стабильно что-то на 5 рублей: салат, йогурт, булочку с соком. Такие перекусы обходятся в месяц примерно в 100 рублей.

Еще 200 рублей уходит на покупку продуктов. У нас на троих не самый большой холодильник, поэтому что-то я покупаю уже готовое, что-то готовлю сама. В мой список покупок входят мясо, колбаса, молоко, творог, соки, йогурты, фрукты, овощи, полуфабрикаты, хлеб и курица.

Одежду практически не покупаю

Мне, как медику, тоже хочется быть красивой и ухоженной, ведь ежедневно меня видят десятки людей. Поэтому раз в месяц я делаю маникюр и коррекцию ресниц. Конечно, стразы и черные длинные ногти нам не разрешено, но лично я люблю френч и светло-розовые оттенки. За обе услуги отдаю 50 рублей.

Одежду практически не покупаю. Я не любитель платьев и каблуков, а на работе у меня джинсы, гольф, тапочки и халат. На смену одежда есть, а вот какие-нибудь обновки на выход покупаю хорошо если раз в полгода.

На моющие и какие-то другие бытовые мелочи (губки, туалетную бумагу, освежитель воздуха, зубную пасту и т.д.) мы с соседками скидываемся. В месяц выходит по 10 рублей с каждой.

Также около 30 рублей у меня уходит на косметические средства: гель для душа, шампунь, новую помаду.

Хочу скорее закрыть рассрочку

Раз в месяц с соседками мы устраиваем «перезагрузку» от работы – ходим в кафе или в кино. На это в месяц уходит примерно 50 рублей.

Один раз в месяц я езжу к родителям и брату: туда-обратно на маршрутке выходит 20 рублей. А вот до работы мне семь минут пешком, поэтому талончики или проездной покупать не надо.

После всех трат у меня с зарплаты остается еще порядка 100 рублей. Собираю эти деньги, чтобы скорее закрыть рассрочку за мобильный телефон и начать копить на отдых.

«Думала, что с такой нагрузкой сойду с ума»

Моя работа мне очень нравится. Конечно, бывают дни, когда ты в прямом смысле устаешь как собака. Ведь в связи с коронавирусом да и вообще в последнее время на медиков навалили много дополнительной работы.

У меня было два срыва, когда я писала заявление на увольнение. Я думала, что с такой большой нагрузкой и невысокой зарплатой сойду с ума. Но когда бабуля 80-ти лет дрожащими руками тянет тебе шоколадку и говорит: «Детка, спасибо тебе за все», сердце сжимается. Поэтому на следующий же день я забирала заявление.

Видимо, медработник – это уже навсегда. А зарплату, надеюсь, в скором времени поднимут. Тем более, что и стаж растет.

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