Окулист раскрыл, какая диета улучшает зрение
- 20.02.2023, 15:00
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Врач перечислил самые полезные продукты.
Офтальмохирург Шафик Рехман считает, что для здоровья глаз важно есть разноцветные продукты, нужно придерживаться так называемой «диеты светофора», пишет express.co.uk. В чем ее суть?
«Чем ярче напиток или тарелка с едой, тем лучше для здоровья глаз», – так кратко объясняет суть этой диеты врач.
К примеру, из красных продуктов для улучшения зрения можно выбрать красные ягоды, помидоры, красный перец, красное мясо, которое в умеренных количествах содержит цинк, лосось.
В этих продуктах много витамина С, имеющего антиоксидантные свойства, который «помогает предотвратить или отсрочить катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна (ВМД) глаза».
Возрастная макулярная дегенерация ВМД или возрастная макулярная дегенерация поражает людей в возрасте от 50 до 60 лет. Первым симптомом болезни часто является размытая или искаженная область вашего зрения.
Симптомами ВМД могут быть:
- восприятие прямых линий волнистыми или кривыми,
- когда объекты выглядят меньше обычного,
- цвета кажутся менее яркими, чем раньше,
- видение вещей, которых нет (галюцинации).
Из оранжевых и желтых продуктов для зрительной диеты подойдут апельсины, грейпфруты, лимоны, морковь, абрикосы, дыни, сладкий картофель. Эти продукты содержат не только витамин С, но и бета-каротин, улучшающий зрение.
Зеленые продукты — капуста, разнообразные салаты, содержащие зеаксантин и лютеин, помогают улучшить состояние при возрастной дегенерации желтого пятна и замедлить его прогрессирование.