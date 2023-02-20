закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Окулист раскрыл, какая диета улучшает зрение

  • 20.02.2023, 15:00
  • 3,188
Окулист раскрыл, какая диета улучшает зрение

Врач перечислил самые полезные продукты.

Офтальмохирург Шафик Рехман считает, что для здоровья глаз важно есть разноцветные продукты, нужно придерживаться так называемой «диеты светофора», пишет express.co.uk. В чем ее суть?

«Чем ярче напиток или тарелка с едой, тем лучше для здоровья глаз», – так кратко объясняет суть этой диеты врач.

К примеру, из красных продуктов для улучшения зрения можно выбрать красные ягоды, помидоры, красный перец, красное мясо, которое в умеренных количествах содержит цинк, лосось.

В этих продуктах много витамина С, имеющего антиоксидантные свойства, который «помогает предотвратить или отсрочить катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна (ВМД) глаза».

Возрастная макулярная дегенерация ВМД или возрастная макулярная дегенерация поражает людей в возрасте от 50 до 60 лет. Первым симптомом болезни часто является размытая или искаженная область вашего зрения.

Симптомами ВМД могут быть:

- восприятие прямых линий волнистыми или кривыми,

- когда объекты выглядят меньше обычного,

- цвета кажутся менее яркими, чем раньше,

- видение вещей, которых нет (галюцинации).

Из оранжевых и желтых продуктов для зрительной диеты подойдут апельсины, грейпфруты, лимоны, морковь, абрикосы, дыни, сладкий картофель. Эти продукты содержат не только витамин С, но и бета-каротин, улучшающий зрение.

Зеленые продукты — капуста, разнообразные салаты, содержащие зеаксантин и лютеин, помогают улучшить состояние при возрастной дегенерации желтого пятна и замедлить его прогрессирование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов