В школах из классных журналов исключили данные о месте работы родителей

В школах из классных журналов исключили данные о месте работы родителей1
- 20.02.2023, 16:05
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Постановление вступит в силу с 1 сентября.
Постановлением Министерства образования утверждены типовые формы классного журнала.
«В целом сохранены формы классных журналов, используемых в учреждениях общего среднего образования в настоящее время. Вместе с тем в них внесены изменения, предусмотренные Кодексом об образовании в новой редакции», — рассказали в ведомстве.
К примеру, предусмотрена возможность проведения промежуточной аттестации не только по четвертям, но и по полугодиям
К слову, со страниц классных журналов убрали информацию о месте работы «законных представителей несовершеннолетних» — то есть родителей или опекунов.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.