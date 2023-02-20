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В школах из классных журналов исключили данные о месте работы родителей

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  • 20.02.2023, 16:05
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В школах из классных журналов исключили данные о месте работы родителей

Постановление вступит в силу с 1 сентября.

Постановлением Министерства образования утверждены типовые формы классного журнала.

«В целом сохранены формы классных журналов, используемых в учреждениях общего среднего образования в настоящее время. Вместе с тем в них внесены изменения, предусмотренные Кодексом об образовании в новой редакции», — рассказали в ведомстве.

К примеру, предусмотрена возможность проведения промежуточной аттестации не только по четвертям, но и по полугодиям

К слову, со страниц классных журналов убрали информацию о месте работы «законных представителей несовершеннолетних» — то есть родителей или опекунов.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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