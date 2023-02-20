Один из лучших романов Хемингуэя вышел по-белорусски 20.02.2023, 23:38

Книга уже в продаже.

Роман «І ўзыходзіць сонца» Эрнеста Хемингуэя в переводе Юрки Гаврука от издательства «Кнігаўка» уже в продаже. Вскоре появится и электронная версия, пишет «Наша Нiва».

Книга вышла в мягкой обложке и будет такого же формата, в котором издательство «Янушкевіч» выпускало книгу Джорджа Оруэлла «1984». Цена — 29,90 злотых, заказать можно тут.

В Беларуси бумажная книга по известным причинам продаваться не будет, но вскоре должна появиться электронная версия.

Ранее издатель Андрей Янушкевич, которого в Беларуси лишили лицензии, запустил проект «Магистрат «Кнігаўка»» для возобновления издательской деятельности в Польше.