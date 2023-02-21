Китай закрыл небо для большинства самолетов РФ 4 21.02.2023, 13:18

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Запрет КНР распространяется и на авиацию с двойной регистрацией.

В КНР не могут долететь самолеты из РФ с двойной регистрацией или те, которые находятся в санкционном списке Минторга США.

Многие авиакомпании не хотят пускать на свои аэропорты самолеты из РФ, которые находятся под санкциями со стороны Запада. В самой РФ утверждают, что более 50% российских самолетов не могут приземляться в Китае.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Владимира Тасуна главе Минтранса РФ Виталию Савельеву.

Президент Ассоциации воздушного транспорта заявил, что свыше 480 самолетов из РФ, которые не исключены из Бермудского реестра, а также более 170 лайнеров, которые находятся в списке Минторга США, не могут летать в Китай.

Еще с мая 2022 года в КНР не пускают в страну российские самолеты, имеющие двойную регистрацию. Еще в феврале прошлого года большинство зарубежных компаний не летают в РФ.

Также в 2022 году было приостановлено действие сертификатов годности самолетов из авиакомпаний РФ. По состоянию на февраль 2022 года большинство российских самолетов имело место регистрации Бермуды или Ирландия.

После введения санкций в РФ попытались их перерегистрировать на родине, однако в международном перечне они имеют первое место регистрации, а Минторг СШа запрещает такие самолеты не только принимать у себя, но и ремонтировать.

Запрещено в КНР принимать и те самолеты, которые находятся около санкций. Тасун в письме также сообщает, что возникли проблемы с полетами в КНР и новейших российских самолетов Superjet. При этом о причине проблемы он ничего не сообщает. Еще в 2022 году крупнейшие компании прекратили сотрудничество с российскими авиакомпаниями. В прошлом году сразу 9 российских компаний прекратили вообще совершать полеты вне РФ.

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