Путин присвоил почетное звание бригаде, чей «Бук» сбил MH-17 6 21.02.2023, 17:24

2,656

Это подразделение фигурирует в расследовании Гаагского суда.

Путин присвоил звание «гвардейской» 53-й зенитной ракетной бригаде. Как указано в документе, опубликованном на портале правовой информации, бригада награждена за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества», пишет The Moscow Times.

Это подразделение фигурирует в расследовании о сбитом над Донецкой областью лайнере Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Нидерландах поддержал поддержал выводы международного следствия, которое установило, что именно 53-й зенитной ракетной бригаде принадлежал «Бук», из которого сбили Boeing.

В 2016 году Bellingcat опубликовал результаты двухлетнего расследования в докладе «MH17 — потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады». В документе была представлена исчерпывающая информация по структуре, вооружению, личному составу и истории этой воинской части, а также данные о ее месте в иерархии Вооруженных сил России. Суд в Гааге, рассматривавший дело, хотел допросить командира бригады Сергея Мучкаева в качестве свидетеля, однако Россия этот запрос Нидерландов отклонила.

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги заочно приговорил бывшего «министра обороны» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Игоря Гиркина к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году пассажирском «Боинг». Аналогичные заочные приговоры получили еще двое фигурантов дела: офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и командир разведподразделения ГРУ «ДНР» Леонид Харченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».