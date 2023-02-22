«Расстрелять Шойгу и Герасимова»: главарь боевиков «ДНР» призвал к ликвидации руководства РФ 5 22.02.2023, 9:43

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фото: reuters

Разговор перехватила украинская разведка.

Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского диверсанта Игоря Безлера.

У бывшего главаря боевиков «ДНР», офицера ГРУ РФ Игоря Безлера могут начаться проблемы. Украинская разведка перехватила его телефонный разговор, в котором звучали призывы к ликвидации военного руководства страны.

Ролик 21 февраля был опубликован на официальном канале Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) в YouTube.

Безлер хочет устроить расправу над министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, а также над 5-й службой ФСБ за провал агрессии против Украины.

«Сначала нужно расстрелять Шойгу, за ним Герасимова, потом половину вашего ФСБ, повесить и посадить на колья, особенной 5-ю (службу ФСБ - ред.), вот тогда и начнем воевать. Пока они у власти, вся эта писанина… Для министерства обороны любая выдумка украинцев - высшая математика», - заявил собеседнику Безлер.

Разразился он острой критикой и в адрес диктатора РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения. Он усомнился в их умственных способностях.

«Они же тупые! Оленевод (Шойгу - ред.), Герасимов, наш президент, «ершик с усами» Песков, Медведев «денег нет, но вы держитесь». У нас руководство де*илы!» - заявил российский диверсант.

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