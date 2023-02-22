Литва сообщила о сотнях предотвращенных попыток обхода санкций белорусским режимом
- 22.02.2023, 17:29
Над их раскрытием работают различные структуры.
В Литве предотвратили сотни попыток нарушения санкций. Такие цифры в эфире LRT назвала заместитель министра коммуникаций и транспорта страны Лорета Маскалёвене.
«Подсанкционные товары не должны перевозиться. Другая сторона находчива и действительно очевидно, что не только с начала войны, но и с начала приостановки транзита «Беларуськалия» мы наблюдаем самые разные поиски различных способов мошенничества и обходных схем — это правда», — заявила чиновница.
Она сообщила о сотнях попыток, по которым в итоге были возбуждены дела. Над их раскрытием работают различные структуры Литвы.
Также Маскалёвене прокомментировала информацию о задержании вагонов с белорусскими удобрениями. Она назвала это еще одним случаем обхода санкционного режима. «В результате поезда были остановлены, информация передана в правоохранительные органы, прокуратуру, расследуются явные случаи мошенничества. В СМИ попал лишь один из нескольких сотен случаев, которые были предотвращены», — добавила она.