Белорусы жалуются, что в банках стало сложнее обменять «проблемные» долларовые купюры 3 22.02.2023, 19:33

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В чем причина?

Devby.io рассказал историю белоруса, чьи родители пошли в банк маленького городка поменять рубли на доллары. Кассир «по-соседски» честно предупредила: купюры могут не понравиться клиентам — банкноты с «маленьким штампиком». Теперь мужчина переживает, что эти деньги у его родителей может впоследствии не принять ни один банк. Издание собрало случаи других проблем с обменом купюр с дефектами, которые обострились из-за санкций.

1. Со штампами. «У них указание „не принимать“»

— Были проблемы со стодолларовыми купюрами, привезенными из ЕС, — их отказывались принимать в белорусских банках.

У меня было пять банкнот номиналом в 100 долларов, на которых были проставлены маленькие печати: на одних — какие-то гербы, на других — латинские буквы. Как я понимаю, их проставляют банки в каких-то своих целях. Подобные купюры мне попадались и раньше — и их принимали.

А вот недавно сотрудник банка отказался взять стодолларовые банкноты. Он сказал, что с деньгами все в порядке, но у них указание «не принимать». Я разбавил проштампованные купюры чистыми и пошел по обменникам: а вдруг выйдет где обменять. И получилось — благодаря невнимательности кассиров.

Знаю, что сейчас в большинстве банков принимают только чистые купюры. Мой товарищ мучился: на деньгах завелась какая-то хитрая плесень, которая видна только на просвет. Такие купюры тоже не принимают.

Кто и зачем проштамповывает денежные купюры? Есть несколько версий:

Иногда штампы на банкнотах оставляют банки и компании при пересчете денег. Сотрудник упаковал сотню купюр одного номинала в пачку — и сверху поставил штамп. Так он подтверждает, что гарантирует и количество банкнот, и их подлинность во всей пачке.

Бывает, штампы на деньгах ставят и частные лица, например, работодатели в восточных странах — тоже в качестве гарантии, что купюры подлинные. Если банкнота, которую получит работник, окажется фальшивой, тот сможет предъявить ее владельцу и получить другую.

Отметки ставят обменные пункты африканских стран. Для населения штамп знакомого обменного пункта — это знак, что валюта настоящая.

2. «Постиранные»

— Три сотки из 1,5 тысячи долларов, снятых в TBC Bank в Грузии, не принимают, ни в автомате, ни в обменниках Беларуси. Сначала я попробовал закинуть деньги на карточку через банкомат — не получилось. В обменнике сказали, что эти три купюры «постирали», — и не приняли. Но в пачке из 15 таких же банкнот они ничем не выделялись. Я не стал задерживать очередь и выяснять, что же изменилось после стирки.

Сегодня еще раз попробовал одну из проблемных купюр скормить банкомату — и на этот раз получилось. От остальных попытаюсь избавиться таким же образом.

Комментарий банка: «Ситуация с заменой валюты обострилась из-за санкций»

В «Альфа-банке» прокомментировали devby.io, с какими купюрами могут возникнуть проблемы при обмене:

— Купюры с дефектами всегда были и будут в обороте. Плесень, моющие средства, надрывы и пр. повреждают защитный слой. Кассир изучает его под разным светом, чтобы понять, это платежная купюра или подделка. Если один из слоев существенно разрушен, специалист не сможет убедиться в ее оригинальности и принять.

Возьмет ли такую купюру банк для обмена — вопрос: все зависит от степени повреждения и номинала.

Если купюра небольшого номинала — до 20 долларов или евро — кассир скорее закроет глаза на минимальные надрывы или небольшие следы плесени. Все эти дефекты можно списать на естественный износ.

К крупным купюрам требования выше. Но здесь тоже многое зависит от банка, а порой — конкретного специалиста.

Если банк принял, а затем выдал другому клиенту такую купюру, гарантий, что в другом обменнике или в другой стране ее примут, нет. (Мы выдаем только платежные банкноты, а если у них есть минимальные дефекты — вас предупредят, как в случае с читателем.)

Почему банк не может просто заменить такие купюры? Может — это отдельная услуга, называется она инкассо иностранной валюты. Не все банки в Беларуси ее оказывают. В Альфе на инкассо можно сдать только белорусские рубли.

В «бумагу» такие деньги вряд ли превратятся: стоит найти банк с услугой инкассо и сдать купюру под комиссию.

В последнее время ситуация с заменой валюты обострилась из-за санкций, ведь испорченную купюру банк направляет эмитенту: доллары — в США, евро — в Европейский центробанк. В странах без санкционных ограничений это можно сделать без проблем за комиссию.

В ноябре 2022 года в СМИ появились сообщения, что белорусские банки перестали принимать иностранную валюту на инкассо.

Раньше сдать проблемную купюру можно было минимум в 7 банках — ВТБ, БСБ, «Дабрабыт», «Банк Решение», «Белагропромбанк», «Беларусбанк», БНБ-банк, но уже в ноябре они стали отказываться от обмена.

В поддержке 6 банков devby.io сообщили, что услуга в отношении иностранной валюты больше не оказывается.

Только в БСБ-Банке сказали, что, хоть услуги инкассо у них нет, они все же «принимают ветхие купюры для обмена» — доллары, евро и другую валюту. Комиссия составляет 15%, но не менее 10 белорусских рублей. Однако все зависит от степени повреждения: только специалист в пункте обмена валют скажет окончательно, обменяет он купюру или нет.

Поменяют ли банкноту с дефектами в другой стране? Вопрос, который зависит от политики регулятора страны и банка.

3. «Старые» доллары

Тут с devby.io поделились только одним проблемным кейсом — с зелеными долларовыми купюрами образца 1996 года (обновленный «синий» доллар был презентован в 2010 году).

— У меня были проблемы со старыми купюрами (без синей полосы) номиналом в 100 долларов, купленными в белорусских банках, — за границей их принимали по заниженному курсу. Такие ситуации возникали со мной дважды: в декабре-январе — в ОАЭ, а в ноябре — в Польше. В Дубае у меня был с собой большой запас денег, поэтому когда мне сказали, что я потеряю 0,1 дирхарма с каждого доллара, я просто достал из кошелька новые банкноты, а старые купюры оставил себе. В Польше я мог потерять на обмене 10% своих денег, поэтому я пошел в другой банк — и там поменяли без проблем.

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