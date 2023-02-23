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Как долго продлится война

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  • Владимир Фесенко
  • 23.02.2023, 15:07
  • 6,238
Как долго продлится война
Владимир Фесенко

О чем говорили на полях Мюнхена в закрытом режиме.

17−19 февраля в Мюнхене состоялась очередная конференция по безопасности. Уже много лет это главный международный форум по вопросам глобальной безопасности, на который собираются руководители государств и правительств, министры иностранных дел, политики и эксперты. В этот раз основной темой обсуждений была война России против Украины как ключевой вызов международной безопасности.

О самой конференции, выступлениях наиболее известных и влиятельных участников уже много сказано и написано. Но дискуссии о войне России против Украины, ее дальнейших перспективах, возможных сценариях завершения войны проходили и на полях Мюнхенской конференции, в том числе и на украинских мероприятиях, организованных Фондом Виктора Пинчука. И в кулуарах, а также в закрытых дискуссиях (в режиме «не для записи», off records) эти дискуссии были более острыми и откровенными. Важно было услышать не только конкретные мысли, но и почувствовать настроения наших западных партнеров, которые должны приниматься во внимание.

Ключевое событие украинской программы на полях Мюнхенской конференции — «Украинский ланч», организованный Фондом Виктора Пинчука, который состоялся уже в шестой раз. Среди главных спикеров были главы правительств Швеции, Финляндии, Эстонии, новоизбранный президент Чехии, бывший директор ЦРУ, известные западные журналисты и общественные деятели. Украинскую сторону представлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. С комментарием выступил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. На этот раз главная тема дискуссии: «Не ждите, пока станет слишком поздно». Но вокруг этой темы (в широком смысле это о рисках чрезмерного затягивания нынешней войны) дискуссии проходили и на других уже неформальных мероприятиях — ужинах, групповых встречах в закрытом режиме.

Особо отмечу полезность дискуссий именно в закрытом режиме. В них принимали участие группа народных депутатов Украины — из фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос». Причем ядро этой группы составляли представители парламентского комитета по обороне и национальной безопасности. Было несколько бывших народных депутатов Украины, участники боевых действий (в частности, Герой Украины Дмитрий Финашин), представители общественных организаций. Встречи были с влиятельными государственными и политическими деятелями — генсеком ОБСЕ, министром обороны Германии, руководителем канцелярии Канцлера ФРГ, группой депутатов национальных парламентов и Европарламента из Германии и Франции, а также с бывшими министром обороны США и помощником Президента США по вопросам национальной безопасности, бывшим послом США в РФ Эти дискуссии, откровенный и острый обмен мнениями были очень полезны для обеих сторон, даже когда позиции были противоположными.

Наиболее острое и эмоциональное обсуждение возникло вокруг заявления канцлера Олафа Шольца, что «разумно быть готовым к продолжительной войне». Украинские участники единодушно и остро отреагировали на этот тезис. Затяжная война — не в наших интересах. Украина платит за эту войну жизнями своих лучших граждан, разрушенными городами, экономическими и социальными проблемами. Украинцев уже не полностью устраивает тезис наших западных партнеров «будем помогать столько, сколько нужно». Этого мало. Как удачно сказал один из украинских военных: нам нужна поддержка победы!

Многие западные участники этой дискуссии понимают, что затягивание войны создаст проблемы и для западных лидеров. Известный американский эксперт откровенно сказал, что в случае затягивания войны России против Украины до президентских выборов в США это создаст проблемы для Байдена или другого кандидата от Демократической партии США. Одно дело, если Байден будет выглядеть победителем над Путиным (вместе с Зеленским и украинским народом). Другое дело, если война зайдет в тупик, тогда Байдена будут критиковать за неэффективную помощь и слабое противостояние Путину.

От себя добавлю, что чрезмерное затягивание войны в Украине может ослабить и Запад и Россию, а выиграть от этого может Китай, что также станет вызовом и для США, и для Запада в целом. Все эти аргументы нужно упорно доносить до наших западных партнеров. И в Мюнхене украинские участники эту задачу выполняли в том числе и в неформальном общении.

Еще один дискуссионный тезис, звучавший от некоторых западных собеседников — нужно принимать во внимание различные сценарии завершения войны. На Украинском ланче многих удивил генерал Петр Павел, недавно избранный президентом Чехии (кстати, с проевропейскими и проукраинскими позициями). Он сказал: «Мы можем оказаться в ситуации, когда освобождение некоторых частей украинской территории может привести к большим человеческим потерям, чем общество может выдержать. Поэтому может наступить момент, когда украинцы могут начать думать о другом результате. И мы должны быть готовы к такому развитию событий, поскольку речь идет не о том, чтобы ожидать лучшего, а о том, чтобы быть готовыми к худшему». Похожее мнение высказывали в закрытых дискуссиях и некоторые другие западные политики, особенно немецкие. Такие «прагматичные» оценки нам следует принимать во внимание. Но мы должны убеждать наших партнеров, что нужно не «готовиться к худшему» (в начале прошлого года эта стратегия Запада оказалась не очень удачной, потому что была не совсем правильной), а необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы плохие сценарии не состоялись.

В общении с нашими партнерами следует использовать не только рациональные аргументы. Мощно работает язык эмоций. На заключительном ужине с «Друзьями Украины» (международная группа политиков и общественных деятелей, поддерживающих Украину) Виктор Пинчук предоставил слово волонтерке Тате Кеплер, которая очень трогательно обратилась к участникам встречи и призвала наших зарубежных друзей воспринимать эту войну не в статистическом измерении, не как последовательность военных и политических событий, а как жизненные драмы и трагедии конкретных людей, которые теряют своих близких и дома, вынуждены спасать и спасаться от войны. Мне показалось, что на присутствующих это произвело большее впечатление, чем выступления политиков. Также на всех встречах чувствовалось большое уважение к нашим военным.

В целом следует отметить, что в Мюнхене доминировала и политическая позиция в поддержку Украины и эмоция, символика солидарности с Украиной. Всюду в центре столицы Баварии можно было увидеть украинские флаги рядом с флагами ЕС и Германии. Состоялся массовый митинг в поддержку Украины. Даже на закрытых встречах от наших достопочтенных западных собеседников постоянно звучало (на украинском языке): «Слава Украине»!

Такое впечатление, что представители западных элит уже очень хорошо выучили этот лозунг. Год назад, в канун войны, нам скорее сочувствовали. Сейчас Украиной гордятся, Украину поддерживают. Но для нашей победы эта поддержка должна стать более концентрированной, целевой и оперативной. Этот призыв украинцев подчеркнул в своем обращении к участникам Мюнхенской конференции президент Зеленский: «Нам нужна скорость наших договоренностей, поставок, чтобы усилить нашу армию, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал».

Владимир Фесенко, nv.ua

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