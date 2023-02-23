Биатлонист Смольский пожаловался на белорусские порошки и смазки

Биатлонист Смольский пожаловался на белорусские порошки и смазки4
- 23.02.2023, 19:38
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Также он пожаловался на сокращение финансирования.
23 февраля серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский занял третье место на чемпионате России в Ижевске. После гонки он заявил, что белорусский сервис уступает тому, что есть у соперников, сообщает «Матч ТВ».
С двумя промахами Смольский в Ижевске оказался третьим в индивидуальной гонке на 20 км. Именно на этой дистанции, напомним, Антон завоевал серебро на Играх в Пекине.
Сегодня он назвал свой результат «удовлетворительным». А затем у журналиста со спортсменом произошел следующий диалог:
— Ваши лыжи хорошо работали?
— Не идеально, но нормально.
— Говорят, что в течение сезона лыжи белорусов работают лучше, чем лыжи россиян.
— Это какой-то миф. В этом году финансирование не такое, как было в прошлом. У россиян больше возможностей для смазок, для порошков.
Напомним, что после начала войны в Украине белорусские биатлонисты были отстранены от выступления на международной арене. Сейчас, кроме внутренних стартов, они соревнуются лишь с россиянами.