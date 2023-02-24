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Ученые рассказали, как можно вспомнить сны

  • 24.02.2023, 11:39
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Ученые рассказали, как можно вспомнить сны

И объяснили, почему мы их забываем.

Вы проводите треть своей жизни во сне. Но чаще вы не помните ни одного из своих сновидений. И даже в те счастливые дни, когда вы просыпаетесь с воспоминанием о сне, есть все шансы, что через минуту-другую все улетучится. Начни вы так же часто забывать что-то из повседневной жизни — повод поскорее наведаться к терапевту. Но забывать сны — это нормально, пишет techinsider.ru.

Нейробиологи из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия, уверяют, что даже те, кто утверждает, мол, ему вообще ничего не снится, просто быстрее других забывают свои сновидения. Исследования показывают, что вспомнить сон возможно, просто надо проснуться в нужный момент. На данный момент этот механизм еще плохо изучен, но ученые получили некоторое представление о работе памяти во время сна, что позволяет хотя бы частично объяснить нашу особую забывчивость.

Не все области мозга отключаются одновременно. Исследователи обнаружили, что одним из последних «вырубается» гиппокамп — структура, которая имеет решающее значение для перемещения информации из кратковременной памяти в долговременную. Если гиппокамп засыпает последним, он вполне может последним и просыпаться, что логично. То есть, утром вы попадаете в некое окно: ваш сон находится в кратковременной памяти, но поскольку гиппокамп еще отдыхает, мозг не в состоянии сохранить информацию.

Это объясняет, почему сны не задерживаются у нас в памяти, но вовсе не означает, что гиппокамп неактивен всю ночь. Во время некоторых стадий сна гиппокамп отправляет информацию в кору и не получает ее. Однонаправленная коммуникация позволяет перемещать воспоминания из гиппокампа в кору головного мозга на длительное хранение, но новая информация не регистрируется.

После пробуждения мозгу может потребоваться как минимум пара минут, чтобы полностью «загрузиться». В исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience, французские исследователи наблюдали за режимами сна у 36 человек. Половина из них запоминала сны почти каждый день, другая — не помнила практически ничего. Ученые обнаружили, что первая группа чаще просыпалась ночью: пробуждения длились в среднем две минуты.

Наша слабая способность фиксировать новые воспоминания во время сна также связана с изменениями уровней двух нейротрансмиттеров — ацетилхолина и норадреналина, которые особенно важны для сохранения воспоминаний. Когда мы засыпаем, содержание ацетилхолина и норадреналина резко падает. Затем происходит что-то странное, когда мы входим в стадию быстрого сна, как раз ту, в которой «крутят» самые яркие сны. На этой стадии ацетилхолин возвращается к уровню бодрствования, а норадреналин остается низким.

Ученым предполагают, что именно эта комбинация нейротрансмиттеров причина повышенной забывчивости во время сна. Повышение уровня ацетилхолина переводит кору головного мозга в возбужденное состояние, подобное бодрствованию, а низкий уровень норадреналина снижает нашу способность фиксировать воспоминания.

Вы помните, о чем думали сегодня утром во время завтрака? В нашей голове постоянно варится суп из множества мыслей, но мы отбрасываем большую часть из них как несущественную информацию. Сны, особенно позитивные, могут быть похожи на бесполезные мысли и воспринимаются мозгом как мусор. Более яркие, эмоциональные и последовательные сны, особенно кошмары запоминаются гораздо лучше: они вызывают большее возбуждение, а их линейное повествование облегчает сохранение.

Ученые с кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы нашли несколько уловок, способных удержать память о сне. Во-первых, вы можете перед сном выпить воды. Это заставит вас просыпаться ночью и запускать гиппокамп. Правда, подобная уловка скажется на качестве вашего сна: частые пробуждения мешают организму эффективно перезапускать все системы. Во-вторых, медики обнаружили, что если перед сном неоднократно напоминать себе, что вы хотите запомнить сон, это в самом деле может помочь. Проснувшись, постарайтесь как можно дольше удержать информацию о сне: держите глаза закрытыми, оставайтесь неподвижными и воспроизводите сновидения, пока ваш гиппокамп не догонит и не сохранит всю информацию должным образом.

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