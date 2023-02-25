В Бурятии отменили Масленицу из-за массовых похорон военных 2 25.02.2023, 16:57

Обсуждение новости об отмене праздника в соцсетях дает представление о настроениях населения.

В Бурятии первыми о решении об отмене праздника сообщили власти Кабанского района.

Затем аналогичные решения приняли в Заиграевском, Тарбагатайском, Иволгинском районах.

По информации из социальных сетей, число недавно погибших может составлять 70 человек, пишет nashaniva.com( ).

О том, что цифры погибших могут быть значительными, косвенно свидетельствует факт присвоения 24 февраля 2023 года отдельным указом президента России Путина 35-й зенитной ракетной бригаде, входящей в состав 36-й общевойсковой армии и дислоцирующейся в Бурятии, наименования «гвардейская» «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Обсуждение новости об отмене Масленицы «ВКонтакте» дает представление о настроениях населения. Есть мнения типа «Каким героям? Пришли в чужую страну убивать людей», «Вообще тогда по всей России траур надо объявить до самого окончания СВО, раз на то пошло».

В комментариях под новостью об отмене празднований в телеграм-канале «Режим Б» спрашивают о том, кто понесет ответственность за такие потери, а также замечают: «Главу [района] самого задевает такая ситуация, когда его земляков вдруг везут погибшими десятками».

По последним оценкам американской и британской разведок, российские потери, с учетом ЧВК «Вагнер», а также формирований марионеточных «ДНР» и «ЛНР», на данный момент достигли 175-200 тысяч человек, из них 40-60 тысяч погибли.

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