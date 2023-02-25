Как «песняр» Леонид Борткевич пел «битлу» Джорджу Харрисону белорусские народные песни 25.02.2023, 17:43

Борткевич признавался, что запомнил эту встречу на всю жизнь.

Легендарному Джорджу Харрисону из «Битлз» 25 февраля исполнилось бы 80 лет. И, конечно, белорусам, которые всегда искали связь ливерпульской четверки со своими звездами, «Песнярами», эта дата небезразлична. Тем более такая связь была, пишет «Комсомолка»

Во-первых, ранние «Песняры» исполняли сделанный артистом ансамбля Валерием Яшкиным русскоязычный перевод написанного Харрисоном «битловского» хита While My Guitar Gently Weeps. Во-вторых, артисты белорусского коллектива считали, что именно Хариссон мог мелькнуть в Каннах, где они представляли СССР на международной музыкальной ярмарке. И, наконец, если верить книге «Песняры» и Ольга» одного из золотых голосов ансамбля Леонида Борткевича, ее автор пел «битлу» Джорджу Харрисону белорусские народные песни.

Журналисты полистали книгу Борткевича. Встреча с Харрисоном (а заодно и с Эриком Клэптоном) произошла в период жизни Леонида Леонидовича в США вместе с супругой - четырехкратной олимпийской чемпионкой по гимнастике Ольгой Корбут.

В книге «Песняры» и Ольга» Борткевич признался:

«Как и многие-многие мои ровесники, я обожал английскую группу «Битлз». Судьба меня свела с Джорджем Харрисоном - человеком, которого знает весь мир и которого я очень люблю как музыканта. Если бы мне в юности кто-нибудь сказал, что пройдет с десяток лет и я буду сидеть рядом и разговаривать с одним из участников этого великого квартета, - никогда бы не поверил».

Встреча, по словам Борткевича, произошла весной 1999-го на гавайском острове Мауи, где отдыхала его семья. Они оказались в гостях у кинопродюсера Рэя Стивенса, почитателя таланта Корбут.

Перед тем, как отправиться домой к продюсеру, Борткевич со Стивенсом заглянули в музыкальный магазин. Там «песняр» остановился у стеллажа с альбомом «битлов» Abbey Road на компакт-диске за 22 доллара.

«Не покупай. Этот диск подарит тебе один человек», - сказал Рэй Леониду. И правда, вечером того же дня он повез певца по неизвестному тому адресу на том же острове - в белый дом у скалы.

«Нас встретили две девушки, одетые по-индийски, проводили в дом. Стены в доме были увешаны портретами «Битлз» и их пластинками - золотыми и платиновыми. «Ну, к продюсеру пришли», - подумал я. Входим в зал. В кресле сидит человек - очевидно, хозяин дома, обернутый бумажными полотенцами, вероятно, принимает какие-то процедуры», - вспоминает в книге Борткевич.

А дальше произошло то, чего белорус ну никак не ожидал:

- Вот это мой друг, Джордж Харрисон, - сказал Рэй.

Возникла пауза.

- Это однофамилец Харрисона? - переспросила Ольга.

Рэй и Джордж засмеялись.

Когда Джордж снял с себя полотенца, я увидел, что это действительно он. Я не верил глазам своим. Джордж это заметил. Рэй меня представил как известного певца.

Борткевич рассказал о разговоре с Харрисоном:

«Джордж стал интересоваться, что у меня за группа. Оказалось, он слышал о «Песнярах».

Кроме того, говорит Борткевич, рассказал о проекте, в который хотел пригласить лучших исполнителей из разных стран за ХХ век.

«Харрисон очень заинтересовался «Песнярами». Я оставил ему свои координаты, и он сказал, что обязательно меня найдет».

Вскоре, рассказывает артист, Хариссон пригласил его в зал с белым роялем.

«Немного осмелев от виски, я спел отрывок песни «А ў полі бяроза» а капелла, чтобы проверить акустику. Она была великолепной. Мы подошли к роялю, и Джордж попросил меня спеть какую-нибудь популярную русскую песню. Я спел «Ой, цветет калина в поле у ручья». Ему понравилась мелодия.

- У вас все песни такие?

- Да, - говорю.

В этот момент в зал вошел Эрик Клэптон. Они с Харрисоном, оказывается, большие друзья. Харрисон представил меня, и мы пошли обратно, к столикам, где остались Ольга и Рэй. И проговорили еще около часа: о музыке, об Ольге…»

Борткевич признавался, что запомнил эту встречу на всю жизнь. А вот проект в связи с смертельной болезнью Харрисона так и не состоялся.

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