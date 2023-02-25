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«На фронт не доехали»: Гиркин заявил, что ВСУ разбили две российские бригады

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  • 25.02.2023, 20:34
  • 6,812
«На фронт не доехали»: Гиркин заявил, что ВСУ разбили две российские бригады

Оккупанты ехали на штурм Угледара, но не доехали.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин признался, что российская армия несет огромные потери. Некоторые бригады разбили еще до того, как они приехали на позиции.

В одном из эфиров Гиркин заявил, что украинские воины отлупили две бригады РФ еще по дороге в Угледар, пишет «Униан».

«Под Угледаром недавно две бригады отлупили, они даже до фронта не успели доехать. Потери больше, чем в Афгане! Ежемесячно гибнут тысячи», - заявил Гиркин.

Его «товарищ-эксперт» с этим молча согласился. Тем временем в Минобороны РФ продолжают утверждать, что «потерь нет».

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