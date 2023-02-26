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«У Лукашенко остается не так много возможностей, чтобы выжить»

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  • 26.02.2023, 9:29
  • 2,830
«У Лукашенко остается не так много возможностей, чтобы выжить»

Диктатор не удержится после того, как внутри России начнется полный хаос.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман в интервью для сайта Charter97.org рассказала, как будут развиваться события в Беларуси после поражения и ухода российских войск из Украины:

— Если Россия ослабнет, мы увидим ее коллапс изнутри. Элиты устали и видят, что завел их в тупик, спецслужбы это тоже видят. Они понимают, что Россия не выиграет эту войну. Я никогда не видела ничего подобного. В Советском Союзе такой маразм, расколы между разными ведомствами и силами невозможно было представить. Мы увидим, как внутри России начнется полный хаос, как они попытаются бороться за власть.

В это время, даже если их режимы и не рухнут, все марионетки России немедленно ослабнут. У Лукашенко или Асада, или любой другой марионетки, которую контролирует Россия, останется не так много возможностей, чтобы выжить. Тогда белорусы будут, наконец, свободными и смогут попытаться выбрать себе нормального лидера, который пойдет по пути демократии.

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