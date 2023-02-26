«У Лукашенко остается не так много возможностей, чтобы выжить» 1 26.02.2023, 9:29

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Диктатор не удержится после того, как внутри России начнется полный хаос.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман в интервью для сайта Charter97.org рассказала, как будут развиваться события в Беларуси после поражения и ухода российских войск из Украины:

— Если Россия ослабнет, мы увидим ее коллапс изнутри. Элиты устали и видят, что завел их в тупик, спецслужбы это тоже видят. Они понимают, что Россия не выиграет эту войну. Я никогда не видела ничего подобного. В Советском Союзе такой маразм, расколы между разными ведомствами и силами невозможно было представить. Мы увидим, как внутри России начнется полный хаос, как они попытаются бороться за власть.

В это время, даже если их режимы и не рухнут, все марионетки России немедленно ослабнут. У Лукашенко или Асада, или любой другой марионетки, которую контролирует Россия, останется не так много возможностей, чтобы выжить. Тогда белорусы будут, наконец, свободными и смогут попытаться выбрать себе нормального лидера, который пойдет по пути демократии.

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