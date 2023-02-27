Глава ЖД администрации Гомеля отстранен от работы и задержан
- 27.02.2023, 15:45
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Ранее в администрации говорили, что Александр Сиваков на больничном.
В администрации Железнодорожного района Гомеля подтвердили снятие с должности руководителя Александра Сивакова. Два источника в местных органах власти сообщили «Флагштоку», что чиновник задержан за экономическое преступление.
В начале февраля 2023 года появилась информация о том, что глава администрации Железнодорожного района Александр Сиваков был задержан на рабочем месте. Сообщалось также, что вместе с руководителем по подозрению в совершении преступления была задержана и его заместитель по экономическим вопросам Наталья Жук.
Однако никакой официальной информации о задержании руководства администрации не было. Не подтверждали факт задержания и в самой администрации района. Ранее на звонок журналистов приемная отвечала, что Сиваков и Жук находятся на больничных.
Однако в конце февраля информация о задержании косвенно подтвердилась — с сайта администрации Железнодорожного района и Гомельского горисполкома были удалены упоминание руководителя и заместителя по экономическим вопросам.
Два источника в местных органах власти Гомеля сообщили, что подробности уголовного дела неизвестны даже подчиненным задержанных. Известно лишь, что экс-руководителям района вменяют в вину экономические преступления.
Александр Сиваков возглавил администрацию Железнодорожного района в декабре 2019 года. В 2010 – 2017 годах руководил предприятием «ГорСАП». Был «депутатом» Гомельского городского «совета депутатов» 27 созыва.