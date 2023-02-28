Немецкие СМИ: Нас ожидают интересные подробности произошедшего в Мачулищах 2 28.02.2023, 8:04

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Потеря Россией самолета ДРЛО А-50У может изменить ход войны.

Минск и Москва молчат по поводу взрывов в Мачулищах и на это у них есть веские причины, сообщают немецкие СМИ. Политолог Александр Фридман подготовил обзор немецкой прессы об ударе по российскому самолету ДРЛО А-50У в своем Telegram-канале.

Западные военные эксперты уже говорят о весьма серьезной неудаче Кремля, которая может оказать влияние на дальнейших ход войны. ДРЛО А-50У необходим российской стороне в будущем, в частности, для обнаружения крылатых ракет, если таковые будут поставлены в Украине.

Попытки скрыть взрывы обречены на провал: Die Welt отмечает, что западные спецслужбы уже обладают кадрами спутниковой фотосъемки, которые позволят оценить масштабы разрушений. Это значит, что в ближайшие дни, а может быть и часы нас ожидают важные и интересные подробности произошедшего в Мачулищах.

Немецкий канал ZDF отмечает, что ДРЛО А-50У является самой крупной потерей России в войне после крейсера «Москва» — флагмана Черноморского флота РФ.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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