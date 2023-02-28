Белорусский стоматолог объяснила, чем дешевые зубные пасты отличаются от дорогих 28.02.2023, 12:59

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Специалист уточнила, как длительность чистики зубов зависит от цены пасты.

Можно чистить зубы три минуты, и это время стоматологи считают оптимальным, или тридцать секунд, экспресс-метод, - все зависит от зубной пасты. В более дорогих пастах содержится аминофторид (олафрул), который расщепляется через полминуты, рассказала рассказала врач-стоматолог Смолевичской центральной районной больницы Светлана Гритченко.

По ее словам, в магазинах по демократическим ценам продаются пасты с фторидом натрия, который расщепляется на ионы через три минуты после начала чистки зубов. Объем зубной пасты для одной чистки – не больше горошины.

- Как практикующий стоматолог могу сказать, что если дети используют пасту без содержания фтора, то состояние их зубов заметно страдает, - отметила Светлана Гритченко.

Стоматолог назвала оптимальные дозы фтора для детей разных возрастов. До 2 лет — 500 ppm, с 2 до 6 лет — 1000 ppm. Когда прорезался первый постоянный зуб, то можно пользоваться пастой для взрослых, где фтора 1450 ppm.

- Я считаю, что фтор нам необходим, поскольку в нашем регионе этого элемента не хватает, - отметила медик.

Она же порекомендовала также использовать ополаскиватели и жевательные резинки с ксилитом. Именно ксилит воздействует на вызывающие кариес микробы, не давая им приклеиться к зубу.

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