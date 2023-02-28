Федерация шахмат России перебралась из Европы в Азию
- 28.02.2023, 19:54
Из-за санкций.
Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ), возглавляемый россиянином Аркадием Дворковичем, разрешил Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).
Сегодня, 28 февраля, в Абу-Даби делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации.
Переход Федерации шахмат России в состав Азиатской шахматной федерации состоится 1 мая 2023. За вступление проголосовало 29 делегатов, против - 1, воздержались - 6.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля россияне были исключены практически из всех международных соревнований, а в некоторых турнирах россияне выступают под нейтральным флагом.
Согласно правилам ФИДЕ, Россия находилась в Европейском шахматном союзе.