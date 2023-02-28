Федерация шахмат России перебралась из Европы в Азию 28.02.2023, 19:54

Из-за санкций.

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ), возглавляемый россиянином Аркадием Дворковичем, разрешил Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

Сегодня, 28 февраля, в Абу-Даби делегаты генеральной ассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации.

Переход Федерации шахмат России в состав Азиатской шахматной федерации состоится 1 мая 2023. За вступление проголосовало 29 делегатов, против - 1, воздержались - 6.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля россияне были исключены практически из всех международных соревнований, а в некоторых турнирах россияне выступают под нейтральным флагом.

Согласно правилам ФИДЕ, Россия находилась в Европейском шахматном союзе.

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