Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА 28.02.2023, 21:38

Лионель Месси

В прошлом году аргентинец стал чемпионом мира.

Чемпион мира по футболу, форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси стал лучшим игроком мира 2022 года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщил 27 февраля официальный сайт организации.

Месси победил в рейтинге, который основан на голосовании профессионалов – футболистов и тренеров, представляющих футбольные ассоциации стран, с 52 очками.

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым с 44 баллами, форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема занял третье место (34).

Символическая сборная 2022 года (мужчины): Тибо Куртуа, Ашраф Хакими, Жоау Канселу, Вирджил Ван Дейк, Каземиро, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе.

Впервые с 2006 года в составе «сборной года» отсутствует Криштиану Роналду.

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