Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА
- 28.02.2023, 21:38
В прошлом году аргентинец стал чемпионом мира.
Чемпион мира по футболу, форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси стал лучшим игроком мира 2022 года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщил 27 февраля официальный сайт организации.
Месси победил в рейтинге, который основан на голосовании профессионалов – футболистов и тренеров, представляющих футбольные ассоциации стран, с 52 очками.
Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым с 44 баллами, форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема занял третье место (34).
Символическая сборная 2022 года (мужчины): Тибо Куртуа, Ашраф Хакими, Жоау Канселу, Вирджил Ван Дейк, Каземиро, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе.
Впервые с 2006 года в составе «сборной года» отсутствует Криштиану Роналду.