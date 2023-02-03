Вторжение из Беларуси: рассекречен один из вариантов операции 1 3.02.2023, 9:46

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Целью является захват важного плацдарма.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу новой высадки российского десанта в Украине. Он напомнил, что в начале вторжения в феврале 2022 года десантники пытались высадиться в Гостомеле и Василькове в Киевской области, но украинские военные отбили эти попытки.

Во время эфира на своем канале на YouTube Жданов подчеркнул, что тогда украинские защитники ликвидировали чуть ли не весь российский десант. И оккупанты до сих пор не могут оправиться от тех событий. Однако даже несмотря на большие потери, говорить о том, что российский десант уходит в прошлое, нельзя.

«Сейчас рассматривается один из вариантов операции вторжения в Украину со стороны Беларуси. Мы понимаем, что это не сегодня, завтра или послезавтра. Это может быть в среднесрочной перспективе, если РФ начнет формировать ударную группировку. Но как вариант можно рассматривать высадку десанта со стороны Беларуси с целью захвата плацдарма и прорыва нашей обороны на границе. Возможен ли он – теоретически да. Практически – у РФ нет сил и средств. Мы рассматривали возможность высадки морского десанта в Одессе – тоже нет», – рассказал эксперт.

По словам Жданова, Россия умудрилась навязать Украине позиционную войну образца Второй мировой, во время которой очень трудно вести десантные операции – как морские, так и сухопутные.

«Но в современной войне высадка десанта, захват объекта и удержание до подхода основных сил – это вполне приемлемо», – добавил он.

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