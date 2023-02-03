«За культурной, интеллигентной внешностью может скрываться компания из 10—15 человек» 2 3.02.2023, 13:38

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Владелец квартир на сутки рассказал о «темной» стороне бизнеса.

Что только не рассказывали (и не показывали) нам люди, арендующие квартиры на сутки как на просторах нашей страны, так и за ее пределами. Открытия по большей части были неприятными. Но это и понятно: хорошее воспринимается как само собой разумеющееся, поэтому про него молчат. Однако владельцам квартир на сутки тоже есть что сказать: их бизнес не так легок, как может показаться со стороны, а клиенты — далеко не всегда лапочки. Завесу «арендной» тайны решил приоткрыть Павел, который давно работает в этой сфере и знает, почему порой ситуации складываются именно так, как складываются, пишет onliner.by.

— Оформление бронирования от гостей — нервотрепка еще та, — признается молодой человек. — Мы селим клиентов абсолютно про них ничего не зная. Очень часто люди бронируют жилье, по телефону подтверждают договоренности, а когда ты выезжаешь на встречу и заселение, они просто перестают выходить на связь либо говорят, что планы поменялись.

Именно потому многие «суточники» не дожидаются клиентов и селят того, кто приехал первым.

И пока не будет отрегулирована ответственность гостя за бронь (путем внесения предоплаты) на законодательном уровне, обоюдное непорядочное отношение сохранится. Почему не брать предоплату уже сейчас? Это не имеет смысла, так как все знают законы о Защите прав потребителя в части того, что если услуга не оказана, то денежные средства подлежат возврату. А заключать письменный договор задатка не всех устраивает и часто не представляется возможным.

Но даже если гость доехал, заключил договор, это еще не повод расслабиться.

За культурной, приветливой, интеллигентной внешностью может скрываться компания из 10—15 человек, которая заявится вскоре после всех процедур оформления.

И не всегда такие люди отдают отчет в своих действиях. Это еще одна причина, по которой мои коллеги могут не заселить клиента с предварительной бронью. Ведь за время работы большинство становятся своего рода узкопрофильными психологами и недобросовестных жильцов вычисляют зачастую уже по телефону. И именно потому статьи про некрасивое отношение арендодателей к своим клиентам можно писать бесконечно долго. Так же как и наоборот.

Приведу пример из своей жизни. Заселились на вид вполне приличные люди: возраст за 30 лет, приезжие. Арендовали жилье на несколько суток. По итогу ответственный за квартиру человек передал ключи своим друзьям, ранее судимым. В результате, когда закончилась выпивка, эта новая компания, о существовании которой я не подозревал, не нашла ничего лучшего, как отнести дорогостоящий телевизор в ломбард. Во время приема квартиры обратно эти ребята пытались за вырученные средства продлить проживание!

Уверен, владельцы посуточных квартир смогут вам рассказать очень много историй, и, возможно, их будет даже больше, чем жалоб от гостей. Хотя, понятно, в обоих случаях речь идет об исключениях.

Тем не менее на сегодняшний день могу сказать следующее: рынок посуточной аренды, как сфера услуг, имеет тенденцию к росту. Достаточно открыть объявления с фотографиями, и это становится понятно. Сейчас нашими услугами пользуются все слои населения. А представители нашего бизнеса стараются сделать все, чтобы гость остался доволен. Думаю, то количества апартаментов, которое есть в нашей стране (и постоянно увеличивается), говорит о растущем спросе. А грязное белье? Но разве существует сфера деятельности, где его нет? Любую отрасль можно преподнести как аморальную, если освещать одну сторону, — заключает Павел.

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