На комплексы «Панцирь-С1» на крышах в Москве добавили интересную деталь

На комплексы «Панцирь-С1» на крышах в Москве добавили интересную деталь10
- 3.02.2023, 15:11
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Вдруг кто-то заметит.
Российские военные решили «модернизировать» свою систему ПВО в Москве.
Теперь на «Панцирь-С1», размещенную на крыше здания Минобороны РФ добавили маскировочную сетку зеленого цвета, информирует ТГ-канал «Украина-365».
«Вдруг кто-то заметит», - иронизируют авторы телеграм-канала.
Примечательно, что «Панцирь» и так был очень хорошо заметен на фоне светло-серого здания оборонного ведомства РФ, а теперь, после того, как на него надели еще и зеленую сетку, его видно еще лучше.