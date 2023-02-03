На комплексы «Панцирь-С1» на крышах в Москве добавили интересную деталь 10 3.02.2023, 15:11

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Вдруг кто-то заметит.

Российские военные решили «модернизировать» свою систему ПВО в Москве.

Теперь на «Панцирь-С1», размещенную на крыше здания Минобороны РФ добавили маскировочную сетку зеленого цвета, информирует ТГ-канал «Украина-365».

«Вдруг кто-то заметит», - иронизируют авторы телеграм-канала.

Примечательно, что «Панцирь» и так был очень хорошо заметен на фоне светло-серого здания оборонного ведомства РФ, а теперь, после того, как на него надели еще и зеленую сетку, его видно еще лучше.

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