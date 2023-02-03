Сравнили цены на телевизоры в Беларуси, Польше и Литве 1 3.02.2023, 15:33

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Помимо заметной разницы в ценах, сильно отличается и ассортимент техники.

«Наша ніва» посмотрела, как отличаются цены на телевизоры в Беларуси и соседних странах ЕС.

Возьмем для примера модель LG. LED-телевизор диагональю 43 дюйма в Беларуси стоит 1 399 рублей (около 482 евро).

В Литве его можно приобрести за 339 евро, или около 985 рублей. В Польше такой же телевизор продают за 1 799 злотых, что около 1 110 рублей. Получается, даже без возврата налога на добавленную стоимость (НДС) этот телевизор в соседних странах ЕС стоит на 100—140 евро дешевле, чем у нас.

Если оформить Tax Free, то от цены в Польше или Литве можно отминусовать от 11 до 18,5%. То есть итоговая цена будет в пределах 300 евро.

С увеличением диагонали растет и разница в цене. Такая же модель размером 55 дюймов в Беларуси продается за 1 889 рублей (около 650 евро). В Литве этот телевизор стоит 439 евро (около 1 275 рублей). В Польше — 2 399 злотых (около 1 480 рублей).

Близкий по характеристикам отечественный Vityaz диагональю 55 дюймов стоит 1 229 рублей (около 420 евро).

Выбор 4К теливизоров у Horizont куда скромнее, чем у Vityaz. Единственный доступный на сегодня UHD-телевизор от «Горизонт» имеет диагональ 65 дюймов. Стоит он почти 2 000 рублей, или около 690 евро.

QLED телевизор Samsung размером 55 дюймов в Беларуси продается за 3 200 рублей (около 1 100 евро). В Литве за аналогичную модель просят 769 евро (около 2230 рублей), в Польше — 3 700 злотых (около 2 280 рублей).

Даже без возврата НДС разница в цене составляет почти 1 000 рублей.

Телевизор Xiaomi Mi TV 55 P1 в Беларуси продают за 1 729 рублей (около 595 евро).

В Литве его можно приобрести за 460 евро (около 1 335 рублей). В Польше — за 2 200 злотых (около 1 350 рублей).

Телевизор Sony KD-50X81J (модель 2021 года) в Беларуси продается за 3 690 рублей (около 1 270 евро). Как указано на сайте продавца, это товар с витрины.

В Литве также остались непроданные последние варианты старой модели, там их можно приобрести за 790 евро (около 2 300 рублей). В Польше в продаже аналогичных телевизоров уже нет.

Более свежих моделей телевизоров марки SONY в официальной продаже в Беларуси нет.

Помимо заметной разницы в ценах (даже без учета Tax Free), в Беларуси и соседних странах ЕС сильно отличается и ассортимент техники.

Сейчас из телевизоров мировых брендов (если не считать распродаж остатков) у нас в официальной продаже есть только LG, Samsung и Xiaomi.

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