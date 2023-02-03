Германия официально подтвердила отправку Leopard 1 Украине 7 3.02.2023, 15:43

2,894

Фото: imago/Eckehard Schulz

У Бундесвера на данный момент есть 29 танков, находящихся в боеготовом состоянии.

В правительстве Германии подтвердили решение отправить танки Leopard 1 в Украину.

Об этом сообщает Spiegel.

Федеральное правительство предоставило Украине лицензию на экспорт основных боевых танков Leopard 1. Это подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт в пятницу.

Как отмечает издание, у Бундесвера на данный момент есть 29 танков Leopard 1, которые находятся в боеготовом состоянии.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов и ведет переговоры о закупке 15 зениток Gepard у Катара для отправки в Киев.

Позже стало известно, что Германия одобрила отправку 88 танков. Однако у ФРГ могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».