На БелАЭС готовится к запуску второй энергоблок

На БелАЭС готовится к запуску второй энергоблок9
- 3.02.2023, 17:00
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Третий - обсуждается.
Сегодня заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал, как «обстоят дела на объекте» и чего нам всем ждать.
Так, первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте — апреле. На блоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов. Выполняются пусконаладочные работы. Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность.
Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки.
Минэнерго пишет, что «после этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности».
Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года.
Будет ли у белорусов третий энергоблок? И нужны ли стране те млрд кВт·ч, которые она потенциально может дать? Как сказал Михаил Михдюк, работа по изучению этого вопроса продолжается: «Сейчас мы все изучаем, работаем с Минэкономики и НАН Беларуси для того, чтобы в ближайшее время разработать технико-экономическое обоснование, чтобы принять окончательное решение».