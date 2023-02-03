На БелАЭС готовится к запуску второй энергоблок 9 3.02.2023, 17:00

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Третий - обсуждается.

Сегодня заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал, как «обстоят дела на объекте» и чего нам всем ждать.

Так, первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте — апреле. На блоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов. Выполняются пусконаладочные работы. Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность.

Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки.

Минэнерго пишет, что «после этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности».

Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года.

Будет ли у белорусов третий энергоблок? И нужны ли стране те млрд кВт·ч, которые она потенциально может дать? Как сказал Михаил Михдюк, работа по изучению этого вопроса продолжается: «Сейчас мы все изучаем, работаем с Минэкономики и НАН Беларуси для того, чтобы в ближайшее время разработать технико-экономическое обоснование, чтобы принять окончательное решение».

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