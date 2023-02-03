Большой шкаф громко падает 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

3.02.2023, 17:14

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Кремль начинают откровенно троллить.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила включить в проект будущего мирного соглашения между Украиной и РФ пункт о выводе российских оккупационных войск из Абхазии и Южной Осетии:

«Россия должна знать, где проходят ее границы. Если Запад не будет требовать полного вывода российских войск с оккупированных территорий, то допустит еще одну большую ошибку — такую же большую, как в 2008 и 2014 годах».

Примечательно, что правящий грузинский режим проводит крайне осторожную политику по отношению к Кремлю, регулярно идя на компромиссы и сглаживая конфликтные ситуации.

Настолько громкое заявление могло быть сделано лишь по одной причине — предчувствие итогового поражения путинского режима в «НеВойне» и желание извлечь из этого максимальный для себя профит.

Свой «привет» российской элитке передал и президент Польши Анджей Дуда, предложивший Зеленскому «принять будущую капитуляцию РФ в Переяславе» (историческая отсылка к Богдану Хмельницкому и Переяславской Раде).

Кремль на это отвечает пафосными сюжетами о захвате украинского села, чье население составляют 3 пенсионера.

Путинскую РФ перестают бояться и начинают откровенно троллить. Для цивилизованного мира она теперь не безумный маньяк с ядерной кнопкой, а немощный старик, лучшими юнитами которого являются зеки под предводительством повара.

Фиаско еще одного масштабного наступления (которое должно начаться в ближайшие недели) отобьет желание «сохранять Путину лицо» даже у Макрона с Шольцем.

«Большой шкаф громко падает».

Еще год назад престарелый Вождь был уверен во взятии Киева за 3 дня, а после и всех постсоветских стран за 3 месяца, теперь же наиболее правдоподобным выглядит финал, при котором придется вернуть вообще все, что было оккупировано за предыдущие десятилетия.

Опять всех перехитрил и переходил.

Кремль продолжает пребывать в своем собственном фантазийном мире (из МИДовского кокаина и водки НеДимона):

— Лавров пригрозил Молдове, что «она станет следующей Украиной»;

— Путин пообещал «в ответ на поставки Украине западных танков задействовать более широкий спектр своих вооружений».

Еще одна военная агрессия против соседней страны? Так вы в первой «быстрой победоносной НеВойне» увязли так, что она без пары недель длится уже год и благоприятный для РФ исход в ней не прослеживается.

Но да, открыть второй фронт — отличная идея. Быстрее отмучаются, чего тянуть?

Путинский режим начнет применять «более широкий спектр своих вооружений»? Это палки-копалки и катапульты, что ли?

А что мешало раньше? Почему целый год не применяли, а сейчас вдруг начнут? Все же, согласно речам престарелого Вождя, идет по плану?

Методичка о РФ, которая «воюет вполсилы» и «еще ничего не начинала» придумана исключительно для ярых пУтриотов, доступным языком отвечая на все их вопросы и претензии.

Проблема в том, что «красные линии», после перехода которых все и «начнется» перерисовывались уже трехкратное количество раз.

Нет никаких сомнений — после прибытия танков путинский режим сдвинет судный день до поставки Украине западных истребителей, а потом еще до какого-нибудь события…

«Вчера и сегодня слишком рано, завтра будет слишком поздно».

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