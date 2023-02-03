Глава Евросовета: Украина будет членом ЕС 1 3.02.2023, 21:14

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Об этом Шарль Мишель заявил по итогам саммита Украина-Евросоюз.

Европейский союз будет поддерживать Украину всеми возможными способами, поскольку Украина и ЕС являются семьей.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

«Этот саммит посылает два четких месседжа: ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами. Кремль нас не запугал и не запугает. Потому что ЕС и Украина — семья», - заявил он.

При этом Мишель подчеркнул, что будущее Украины внутри Евросоюза.

«И второй месседж — будущее Украины внутри ЕС. Украинцы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства права. Ваше будущее вместе с нами в нашем общем Евросоюзе. Ваша судьба — это наша судьба», - добавил он.

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