Глава Евросовета: Украина будет членом ЕС

Глава Евросовета: Украина будет членом ЕС1
- 3.02.2023, 21:14
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Об этом Шарль Мишель заявил по итогам саммита Украина-Евросоюз.
Европейский союз будет поддерживать Украину всеми возможными способами, поскольку Украина и ЕС являются семьей.
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.
«Этот саммит посылает два четких месседжа: ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами. Кремль нас не запугал и не запугает. Потому что ЕС и Украина — семья», - заявил он.
При этом Мишель подчеркнул, что будущее Украины внутри Евросоюза.
«И второй месседж — будущее Украины внутри ЕС. Украинцы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства права. Ваше будущее вместе с нами в нашем общем Евросоюзе. Ваша судьба — это наша судьба», - добавил он.