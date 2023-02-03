Роналду забил первый гол за новый клуб 3.02.2023, 21:50

Видеофакт.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился дебютным голом за аравийский «Аль-Наср».

Роналду отличился голом в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха».

Португалец отправил мяч в сетку ударом с пенальти на 93-й минуте, принеся своей команде ничью 2:2.

Для Роналду этот матч был третьим официальным в составе Ал-Насра.

Роналду подписал контракт с Аль-Насром до 2025 года.

Cristiano Ronaldo scores his first Al-Nassr goal. It’s an injury-time penalty to salvage a point at Al-Fateh.🎯



🎥 via @ssc_sports pic.twitter.com/rG77aEQN5S — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2023

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