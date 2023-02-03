Роналду забил первый гол за новый клуб
- 3.02.2023, 21:50
Видеофакт.
Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился дебютным голом за аравийский «Аль-Наср».
Роналду отличился голом в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха».
Португалец отправил мяч в сетку ударом с пенальти на 93-й минуте, принеся своей команде ничью 2:2.
Для Роналду этот матч был третьим официальным в составе Ал-Насра.
Роналду подписал контракт с Аль-Насром до 2025 года.
Cristiano Ronaldo scores his first Al-Nassr goal. It’s an injury-time penalty to salvage a point at Al-Fateh.🎯— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2023
🎥 via @ssc_sports pic.twitter.com/rG77aEQN5S