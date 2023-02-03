Спикер парламента Молдовы: С антропологической точки зрения Лавров деградировал 3.02.2023, 23:30

Игорь Гросу

Также Игорь Гросу обвинил главу МИД РФ в шовинизме.

Высказывания главы МИД России о Молдовы как о «второй Украине» говорят о его деградации как дипломата. Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире телеканала «ТВР-Молдова».

«С антропологической точки зрения, это уровень тяжелой деградации публичного поведения по отношению к стране со стороны дипломата», — сказал Гросу. Он добавил, что Лавров нарушил элементарные нормы общения в отношении страны и обвинил его в империализме. «Столько гнилого шовинизма и империализма, от которых воняет смертью, кровью, страданиями, стертыми с лица земли деревнями», — отметил спикер парламента.

По мнению Гросу, подобные заявления представляют реальную опасность.

2 февраля Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости», что западные страны «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины». Он обвинил президента Майю Санду в готовности «практически на все», чтобы ее страна вступила в НАТО.

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